Ein Raucher schwimmt am Mittwoch, den 13. August 2025, bei heißem Wetter in der Nähe des Maritimen Museums in Amsterdam, Niederlande.
No Comment

Video. Hitzewelle führt zu Anstieg des wilden Schwimmens in Amsterdam

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Die Bewohner von Amsterdam suchten am Mittwoch Abkühlung vor der Sommerhitze, indem sie in das Netz der Kanäle, Flüsse und Docks der Stadt sprangen.

Bei Temperaturen um 30 Grad Celsius versammelten sich Schwimmer entlang der Uferpromenade in der niederländischen Hauptstadt, um der Hitze zu entkommen.

„Im Zentrum, wo es ziemlich belebt ist, sehe ich einige Touristen, die ihre Wasserflaschen nicht mitbringen. Da mache ich mir dann schon ein wenig Sorgen um sie“, sagte Noortje, eine Studentin aus Den Haag. „Aber wenn man hier draußen ist und schwimmt, dann ist es gar nicht so schlimm“, fügte sie hinzu.

Wildschwimmen wird in den Niederlanden immer beliebter, da der Klimawandel die Temperaturen steigen lässt und die Sommersaison verlängert.

