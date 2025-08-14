Video. Hitzewelle führt zu Anstieg des wilden Schwimmens in Amsterdam

Bei Temperaturen um 30 Grad Celsius versammelten sich Schwimmer entlang der Uferpromenade in der niederländischen Hauptstadt, um der Hitze zu entkommen.
„Im Zentrum, wo es ziemlich belebt ist, sehe ich einige Touristen, die ihre Wasserflaschen nicht mitbringen. Da mache ich mir dann schon ein wenig Sorgen um sie“, sagte Noortje, eine Studentin aus Den Haag. „Aber wenn man hier draußen ist und schwimmt, dann ist es gar nicht so schlimm“, fügte sie hinzu.
Wildschwimmen wird in den Niederlanden immer beliebter, da der Klimawandel die Temperaturen steigen lässt und die Sommersaison verlängert.