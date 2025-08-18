Video. Mehr als 172.000 Hektar brennen: Portugal kämpft gegen zahlreiche Brände

Behörden meldeten, dass der schwerste Brand in Arganil, Coimbra, wütet. Mehr als 1.100 Feuerwehrleute und zehn Flugzeuge sind im Einsatz, um ihn einzudämmen.
Jorge Custodio, Bürgermeister von Pampilhosa da Serra, warnte, dass mehrere Dörfer direkt im Weg des sich ausbreitenden Feuers liegen.
Vorläufige offizielle Zahlen zeigen, dass bis zum 17. August mehr als 172.000 Hektar im ganzen Land verbrannt sind. Damit wurde die Gesamtfläche, die im gesamten Jahr 2024 durch Waldbrände verloren ging, bereits übertroffen.