Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Der kanadische Premierminister Mark Carney (links), der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Mitte) und seine Frau Olena nehmen an einer Kranzniederlegung in Kyjiw am 24. August 2025 teil.
No Comment

Video. Kyjiw feiert Unabhängigkeitstag und gedenkt gefallenen Soldaten

Zuletzt aktualisiert:

Die Ukraine feierte am Sonntag den Unabhängigkeitstag, dreieinhalb Jahre nach Beginn der russischen Invasion, mit Gedenkveranstaltungen im Zentrum von Kyjiw.

Menschenmengen versammelten sich in der Hauptstadt, viele in traditioneller Kleidung, und legten Blumen auf zentrale Plätze, um der im Kampf gefallenen Soldaten zu gedenken.

WERBUNG
WERBUNG

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, begleitet von der First Lady Olena Selenska und dem kanadischen Premierminister Mark Carney, ehrte die Gefallenen auf dem Michaelsplatz.

In einer Videoansprache sagte Selenskyj, dass die Zukunft der Ukraine nur von ihrem Volk entschieden werde. Er lehnte Kompromisse mit Russland ab und forderte einen dauerhaften Frieden, der durch starke Sicherheitsgarantien unterstützt wird.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG