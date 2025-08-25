Video. Kyjiw feiert Unabhängigkeitstag und gedenkt gefallenen Soldaten

Menschenmengen versammelten sich in der Hauptstadt, viele in traditioneller Kleidung, und legten Blumen auf zentrale Plätze, um der im Kampf gefallenen Soldaten zu gedenken.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, begleitet von der First Lady Olena Selenska und dem kanadischen Premierminister Mark Carney, ehrte die Gefallenen auf dem Michaelsplatz.
In einer Videoansprache sagte Selenskyj, dass die Zukunft der Ukraine nur von ihrem Volk entschieden werde. Er lehnte Kompromisse mit Russland ab und forderte einen dauerhaften Frieden, der durch starke Sicherheitsgarantien unterstützt wird.