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Vertriebene Palästinenser fliehen zu Fuß und mit Fahrzeugen aus Gaza-Stadt
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Video. LKW mit Vertriebenen in Gaza von israelischem Angriff getroffen

Zuletzt aktualisiert:

Israelische Flugzeuge griffen am späten Dienstag einen Lastwagen an, der vertriebene Zivilisten aus Gaza-Stadt transportierte. Dabei wurden fünf Menschen getötet und mehrere weitere verletzt, so örtliche Gesundheitsbehörden.

Die Verwundeten wurden zur Behandlung in das Al-Shifa Medical Complex gebracht.

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Der Angriff ereignete sich, während tausende Bewohner weiterhin Gaza-Stadt verließen. Die israelische Militäroperation hat sich in den letzten fünf Tagen intensiviert. Zeugen berichteten von langen Konvois aus Fahrzeugen und Karren, die nach Süden fuhren, um den Kämpfen zu entkommen.

Die Vertreibung dauert seit zwei Wochen an und hat sich seit Beginn der großangelegten Offensive massiv verstärkt. Humanitäre Gruppen warnen vor sich verschlechternden Bedingungen für die Menschen auf der Flucht.

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