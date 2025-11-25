Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Archäologinnen und Archäologen sagen: Nicht alle Opfer des Franco-Regimes werden wohl je identifiziert.
No Comment

Video. Archäologen untersuchen Massengräber aus der Franco-Zeit zur möglichen Identifizierung

Zuletzt aktualisiert:

Archäologen in Spanien warnen: Viele Opfer des Franco-Regimes bleiben wohl für immer namenlos. Noch immer tauchen Massengräber auf. Jahrzehnte nach dem Ende der Diktatur.

Mehr als fünfzig Jahre nach dem Ende der Franco-Diktatur untersucht Spanien weiter Massengräber aus dem Bürgerkrieg und der anschließenden Repression.

An einer Ausgrabungsstätte in Córdoba untersuchen Archäologen menschliche Überreste. Dazu persönliche Gegenstände, die eine Identifizierung per DNA erleichtern könnten.

Experten weisen darauf hin: Wegen lückenhafter Unterlagen und jahrzehntelanger Verwitterung wird bei vielen Opfern eine eindeutige Identifizierung wohl nie gelingen. Familien suchen weiter nach Antworten.

