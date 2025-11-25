Video. Archäologen untersuchen Massengräber aus der Franco-Zeit zur möglichen Identifizierung

Mehr als fünfzig Jahre nach dem Ende der Franco-Diktatur untersucht Spanien weiter Massengräber aus dem Bürgerkrieg und der anschließenden Repression.
An einer Ausgrabungsstätte in Córdoba untersuchen Archäologen menschliche Überreste. Dazu persönliche Gegenstände, die eine Identifizierung per DNA erleichtern könnten.
Experten weisen darauf hin: Wegen lückenhafter Unterlagen und jahrzehntelanger Verwitterung wird bei vielen Opfern eine eindeutige Identifizierung wohl nie gelingen. Familien suchen weiter nach Antworten.