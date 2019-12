Immer mehr Buschfeuer außer Kontrolle

Die verheerenden Buschbrände in Australien haben sich am Wochenende ausgeweitet. Allein im Bundesstaat New South Wales loderten derzeit 85 Feuer, 40 von ihnen seien außer Kontrolle, so die Feuerwehr.

Die Behörden des südöstlichen Bundesstaates Victoria riefen Anwohner und Urlauber dazu auf, bestimmte Regionen zu verlassen. Für Montag seien Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius, starke Winde aus wechselnden Richtungen und Gewitter zu erwarten, hieß es. Dadurch steige die Gefahr neuer Brände.

Australiens Regierung kündigte unterdessen Entschädigungen für die freiwilligen Feuerwehrleute an. Premierminister Scott Morrison nannte eine Tagespauschale von umgerechnet knapp 190 Euro.

Die Buschfeuer wüten seit September in fünf Bundesstaaten Australiens. Bislang wurden mehr als vier Millionen Hektar Land zerstört, eine Fläche, die ungefähr dem deutschen Bundesland Niedersachsen entspricht.