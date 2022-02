Nach Donbass-:Einmarsch: EU bereitet Sanktionen gegen Moskau vor

Der Russland-Ukraine-Konflikt hat sich seit der Ankündigung Putins, die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängig anzuerkennen, dramatisch zugespitzt.

Es gibt zahlreiche Reaktionen, die EU will noch heute ein Sanktionspaket bekannt geben.

Auch die US-Regierung will an diesem Dienstag neue Maßnahmen gegen Russland ankündigen. US-Präsident Joe Biden unterzeichnete eine Exekutivanordnung mit Sanktionen.

Keines der Mitglieder des mächtigsten UN-Gremiums verteidigte Moskaus Entsendungsbefehl von Truppen in das Nachbarland bei einer hitzigen Dringlichkeitssitzung in New York am Montagaben. Moskaus Partner China hielt sich auffallend zurück.