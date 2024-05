Attentat auf Robert Fico: "Das Schlimmste ist überstanden"

Der Gesundheitszustand des slowakischen Ministerpräsidenten hat sich verbessert. Fico wurde am Samstag einer zweiten Operation unterzogen. Minister Kaliňák erklärte, sein Zustand sei zwar weiterhin ernst, die Prognose sei jedoch positiv.

WERBUNG

Der Zustand des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico ist nach wie vor „ernst“, aber das Schlimmste ist vorüber. Dies erklärte Verteidigungsminister Robert Kaliňák gegenüber Reportern vor dem Krankenhaus, in dem Fico behandelt wird.

„Ich denke, dass das Schlimmste, was wir befürchtet haben, zumindest im Moment vorbei ist“, sagte Kaliňák. „Aber sein Zustand ist weiterhin ernst“, fügte er hinzu.

Fico wurde am Freitag zwei Stunden lang operiert, um abgestorbenes Gewebe aus seinen Schusswunden zu entfernen. Sein Zustand ist immer noch nicht stabil genug, um ihn in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Bratislava zu verlegen.

Gegen den Mann, der des Attentats auf Fico beschuldigt wird, wurde am Untersuchungshaft angeordnet, nachdem die Staatsanwaltschaft erklärt hatte, sie befürchtete, er könnte fliehen oder andere Verbrechen begehen, wenn er freigelassen würde.

Der Verdächtige kann gegen die Untersuchungshaft Beschwerde beim Obersten Gerichtshof einlegen.

Der 59-jährige Fico wurde in den Bauch geschossen, als er nach einer Regierungssitzung am Mittwoch in der ehemaligen Kohlebergbaustadt Handlova Anhänger begrüßte. Der Angriff löste Schockwellen in der zutiefst polarisierten Nation der Europäischen Union aus.