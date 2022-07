Zu Ehren der gefallenen Soldaten sind auf einem Friedhof in der Stadt Dnipro in der Südostukraine alle Gräber mit jeweils einer Nationalfahne bestückt worden. Nacjh offiziellen Angaben sterben in der Ukraine pro Tag zwischen 100 und 200 Kämpferinnen und Kämpfer in den Gefechten mit dem russischen Militär. Meistens sind es Männer zwischen 20 und 50 Jahren.