Video. Sturzfluten in Großbritannien: Häuser und Gärten stehen unter Wasser

In mehreren Gegenden Mittel- und Südenglands standen Häuser, Gärten und Straßen wegen Sturtzfluten unter Wasser, einige Straßen wurden gesperrt. In Leighton Buzzard in Bedfordshire im Südwesten des Landes verwandelten sich Straßen in Flüsse. In London wurden mehrere Zugverbindungen unterbrochen. In Mittel- und Südengland fielen innerhalb von 24 Stunden 60 bis 80 Millimeter Regen. Nach Angaben der Meteorologen wurden an einigen Orten mehr als 120 mm Niederschläge erwartet. Einige Anwohner zeigten sich angesichts der Lage fassungslos. Sie fragten sich, warum keine Maßnahmen gegen die Überschwemmungen ergriffen wurden.