Rover erhöht die Sicherheit und nimmt den Mitarbeitern der Produktionsstätte Arbeit ab.
No Comment

Video. Roboterhund Rover übernimmt wichtige Aufgaben bei JLR

Zuletzt aktualisiert:

Bei Jaguar Land Rover gibt es einen neuen Roboterhund, der nicht nur den Mitarbeitern gute Laune macht, sondern auch die Sichehreit und Effizienz in einer Produktionsstätte erhöht.

Rover ist ein neuer Roboterhund von Jaguar Land Rover (JLR). Er ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und patrouilliert selbstständig im Fertigungszentrum für Elektroantriebe in der britischen Stadt Wolverhampton.

Rover führt Ausrüstungskontrollen durch, überwacht die Temperaturen der Batterien und inspiziert die Komponenten von Elektrofahrzeugen. Dabei erhöht er die Sicherheit und Effizienz in der Produktionsanlage und ermöglicht es den Ingenieuren, sich auf die Wartung zu konzentrieren.

Der Roboter-Wachhund ist mit fünf Kameras mit Wärmebildtechnik und fortschrittlichen Sensoren ausgestattet. Deshalb bewegt er sich während seiner Inspektionsrunden geschickt durch die Fabrikkorridore und ist in der Lage, Hindernissen problemlos auszuweichen.

