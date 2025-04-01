Video. Paris: Räumung von Migrantenlager entlang der Seine

Hunderte von Migranten wurden am frühen Dienstag aus provisorischen Lagern entlang der Seine in Paris evakuiert, während die französischen Behörden eine Operation durchführten, die das Ende des Winters markiert.
Die jährliche Pause bei den Räumungen während der kälteren Monate endete mit der Räumung von etwa 100 Zelten entlang der Ufer, so die NGO Utopia 56. Die Organisation verurteilte die Operation und warnte, dass sie die Migranten in einem endlosen Zyklus der Vertreibung zurücklässt.
Die Evakuierung folgt einer ähnlichen Operation im März, als die französische Polizei 450 junge Migranten aus einem besetzten Kulturzentrum in der Hauptstadt entfernte.