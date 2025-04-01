Video. Myanmar: Hoffnung auf weitere Überlebende schwindet

Rettungsteams in Myanmars Hauptstadt Naypyitaw haben am Dienstag eine 63-jährige Frau gerettet. Sie war 91 Stunden zuvor durch das verheerende Erdbeben der Stärke 7,7 am Freitag in den Trümmern eingeschlossen worden.
Die Zahl der Todesopfer hat 2.000 überschritten. Mehr als 3.900 Menschen wurden verletzt, und viele werden noch vermisst.
Das Erdbeben, dessen Epizentrum nahe Mandalay lag, verursachte weitreichende Zerstörungen und ließ Tausende ohne Strom oder Kommunikation zurück.
Die Hilfsmaßnahmen werden durch beschädigte Infrastruktur, Treibstoffmangel und einen Mangel an schweren Maschinen behindert.
Die Weltgesundheitsorganisation berichtete, dass über 10.000 Gebäude, darunter Schulen und Krankenhäuser, zerstört oder schwer beschädigt wurden.