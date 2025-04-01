Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Menschen tragen ihre Habseligkeiten, während sie ihre von dem Erdbeben am Freitag in Naypyitaw, Myanmar, beschädigten Häuser verlassen, Dienstag, 1. April 2025.
No Comment

Video. Myanmar: Hoffnung auf weitere Überlebende schwindet

Zuletzt aktualisiert:

Die Rettungsaktionen in Myanmar dauern an, nachdem ein Erdbeben der Magnitude 7,7 über 2.000 Menschen getötet und Tausende verletzt hat. Schäden an der Infrastruktur und Stromausfälle erschweren die Hilfsmaßnahmen.

Rettungsteams in Myanmars Hauptstadt Naypyitaw haben am Dienstag eine 63-jährige Frau gerettet. Sie war 91 Stunden zuvor durch das verheerende Erdbeben der Stärke 7,7 am Freitag in den Trümmern eingeschlossen worden.

WERBUNG
WERBUNG

Die Zahl der Todesopfer hat 2.000 überschritten. Mehr als 3.900 Menschen wurden verletzt, und viele werden noch vermisst.

Das Erdbeben, dessen Epizentrum nahe Mandalay lag, verursachte weitreichende Zerstörungen und ließ Tausende ohne Strom oder Kommunikation zurück.

Die Hilfsmaßnahmen werden durch beschädigte Infrastruktur, Treibstoffmangel und einen Mangel an schweren Maschinen behindert.

Die Weltgesundheitsorganisation berichtete, dass über 10.000 Gebäude, darunter Schulen und Krankenhäuser, zerstört oder schwer beschädigt wurden.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG