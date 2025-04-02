Video. Mann fünf Tage nach Erdbeben aus Hoteltrümmern in Myanmar gerettet

Ein Mann wurde aus den Trümmern eines eingestürzten Hotels in Myanmar gerettet, fünf Tage nach einem starken Erdbeben, das das Land erschütterte, berichtete die Feuerwehr von Myanmar am Mittwoch.
Der Überlebende wurde von einem gemeinsamen Team aus myanmarischen und türkischen Rettungskräften in der Hauptstadt Naypyidaw um 12:30 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr GMT Dienstag) gerettet.
Das Erdbeben, das große Teile des Landes verwüstete, hat über 2.700 Menschenleben gefordert. Die Rettungsarbeiten gehen weiter, während die Hoffnungen, weitere Überlebende zu finden, schwinden.