Video. Schwere Stürme verwüsten Südpolen und richten großen Schaden an

Hagelkörner so groß wie Eier wurden in mehreren Gebieten gemeldet und beschädigten Gebäude und Fahrzeuge. Das schlimmste Wetter traf die Regionen Małopolska, Podkarpackie, Schlesien und Lublin, wo die Bewohner plötzliche Regengüsse und Hagelstürme erlebten.

In Rozprza, in der Nähe von Piotrków, wurden Stromleitungen beschädigt und Teile des Bezirks blieben ohne Strom. In Magdalenka wurden mehrere Gebäude beschädigt; Fenster gingen zu Bruch und Dächer wurden von mindestens sechs Häusern abgerissen. Feuerwehrleute arbeiteten bis spät in die Nacht, um die Folgen zu bewältigen.