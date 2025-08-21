Video. Prag gedenkt der sowjetischen Besetzung der Tschechoslowakei 1968

Bei einer Zeremonie vor dem Gebäude des tschechischen Rundfunks, wo vor 57 Jahren bedeutende Zusammenstöße stattfanden, warnte Präsident Petr Pavel vor der Verzerrung der Geschichte. Er betonte, dass das Erinnern an vergangene Ereignisse dazu beiträgt, diejenigen zu ehren, die für die Freiheit gekämpft haben.
Ministerpräsident Petr Fiala, Senatspräsident Miloš Vystrčil und andere hochrangige Beamte legten Kränze nieder, während Trauermusik gespielt wurde.
Vystrčil sagte, das Jahr 1968 solle daran erinnern, dass diejenigen, die Macht über ihr Land stellen, nicht führen dürfen. Die Invasion durch sowjetische, bulgarische, ungarische und polnische Truppen beendete die Reformbestrebungen und leitete eine Zeit der Zensur, politischer Säuberungen und eingeschränkter Freiheiten ein.