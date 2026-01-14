Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Iraner protestieren in Teheran gegen die Regierung.
No Comment

Video. Internet wieder da: Protestvideos aus dem Iran verbreiten sich

Zuletzt aktualisiert:

Iran erlebt Anfang Januar eine neue Welle der Unruhen. In mehreren Städten gehen Menschen auf die Straße und nehmen an Trauerkundgebungen teil.

Verifizierte Amateurvideos im Netz zeigen Brände, die Teile Teherans erhellen. Menschen skandieren Parolen, die mit der früheren Monarchie Irans verbunden sind.

Weitere Aufnahmen zeigen Trauernde am Friedhof Behescht Zahra in Teheran. Sie rufen Parolen gegen jene, denen sie die Verantwortung für die Todesfälle zuschreiben. Zuvor gab es den Vorwurf, Sicherheitskräfte hätten scharfe Munition gegen Demonstrierende eingesetzt.

Auf dem Punak-Platz versammelten sich Menschen in der Nacht. Sie erhellten die Umgebung mit ihren Handys, jubelten und skandierten.

Die Szenen zeigen eine Wut, die über einen Ort oder eine einzelne Gruppe hinausgeht. Ayatollah Ali Khamenei, das geistliche Oberhaupt, erklärte, die Islamische Republik werde nicht nachgeben. Die Proteste gehen bereits in die zweite Woche und stellen die Behörden weiter auf die Probe.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG