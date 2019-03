"Free Tibet!"

Am 60. Jahrestag des Volksaufstands gegen die chinesische Herrschaft in Tibet haben sich Exiltibeter unter anderem in Indien versammelt und ein Ende der Unterdrückung gefordert. Vor der Residenz des Dalai Lama, einem Tempel im nordindischen Dharamsala, versammelten sich zahlreiche Anhänger des geistlichen Oberhaupts der buddhistischen Tibeter. Der Friedensnobelpreisträger selbst war nicht anwesend.

Weit über 100 Tibeter hatten sich in den vergangenen Jahren selbst angezündet, um gegen die chinesische Herrschaft zu protestieren.