Spitzengespräch: Putin und Biden reden über Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden sollten am Samstag Abend miteinander telefonieren, nachdem die Spannungen wegen einer möglicherweise bevorstehenden Invasion in der Ukraine drastisch eskaliert waren. Davor sprach Putin mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Die beiden hatten sich Anfang der Woche persönlich in Moskau getroffen, um eine Lösung der Krise auszuloten.

Eine ganze Reihe von Ländern, darunter Deutschland, Großbritannien, Spanien und Schweden haben ihre Staatsbürger in der Ukraine aufgefordert, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Die USA haben den Großteil ihres Botschaftspersonals aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew abgezogen.

Russland wirft der Ukraine vor, militärische Aktionen gegen den Donbas vorzubereiten, der von pro-russischen Separatisten gehalten wird. US-Quellen wiederum streuen unbestätigte Informationen, Russland wolle nächste Woche in der Ukraine einmarschieren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy besuchte Übungen ukrainischer Sicherheitskräften nahe der von Russland annektierten Krim. Man sei bereit, einer möglichen russischen Invasion zu begegnen, angebliche Geheimdienstberichte über einen bevorstehenden Angriff würden aber nur Panik schaffen.

Der russische Außenmister sagte dazu, "Die von den USA und ihren Verbündeten lancierte Propagandakampagne über eine angebliche russische Aggression gegen die Ukraine ist eine Provokation und ermutigt die Kiewer Behörden", eine "militärische Lösung des Donbass-Problems" in Angriff zu nehmen. Russland wirft den USA vor, selbst die Kriegsgefahr zu erhöhen.