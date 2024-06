Sabine Sans Von Cyril Fourneris

Am 20. Mai sind neue EU-Verordnungen über den grenzüberschreitenden Transport von Abfällen in Kraft getreten. Sie sehen strengere Regeln für den Export von Abfällen in Länder außerhalb der Europäischen Union vor und sollen das Recycling in den Mitgliedstaaten fördern.

Im Hafen von Genua wissen der italienische Zoll und das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) um die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des illegalen Abfallhandels. Am 20. Mai sind neue EU-Verordnungen über den grenzüberschreitenden Transport von Abfällen in Kraft getreten. Sie sehen strengere Regeln für den Export von Abfällen in Länder außerhalb der Europäischen Union vor und sollen das Recycling in den Mitgliedstaaten fördern. Schätzungen zufolge ist ein Drittel der internationalen Abfalltransporte illegal. "Diesen Container haben wir wegen des Verdachts auf Abfallhandel beschlagnahmt", erklärt Andrea Biggi, zuständiger Beamter von der Betrugsbekämpfungsstelle Genua 2 bei der italienischen Zollbehörde. "Wichtig ist nicht nur, einen einzelnen Container zu beschlagnahmen, sondern die Ermittlungen auszuweiten und das Netzwerk aufzudecken. Dazu brauchen wir die Zusammenarbeit aller Polizeikräfte, nicht nur der nationalen, nicht nur der außereuropäischen, sondern vor allem der europäischen. Der Zusammenschluss der europäischen Polizeikräfte wird uns ermöglichen, dieser Art von Menschenhandel Einhalt zu gebieten, und dabei kann OLAF einen großen Beitrag leisten." Luigi Carruto, Ermittler beim Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), ergänzt: "Wir haben zwei Hauptziele: Das erste ist die Zerschlagung des Netzes, aber auch die Verhinderung von Exporten. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn es um Umweltfälle geht, denn wenn ein Schaden entstanden ist, ist es sehr kompliziert, alles wieder in Ordnung zu bringen. Es ist wichtig, ein allgemeines Bewusstsein zu schaffen, das Niveau der Kontrollen auf europäischer Ebene zu harmonisieren und die Kontrollen mit den Bestimmungsländern zu koordinieren. Wenn es uns gelingt, diese drei Hauptpunkte zu vereinen, können wir das Ziel der Bekämpfung dieses Phänomens erreichen."