Die Ministerpräsidenten Tusk und Mitsotakis sagen, dass sich die EU angesichts der sich aufbauenden Spannungen an der europäischen Peripherie besser schützen muss.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat angedeutet, dass sie die Forderung des polnischen und des griechischen Ministerpräsidenten nach einem "europäischen Luftverteidigungsschild" unterstützen wird, wenn sie eine zweite Amtszeit an der Spitze der EU-Exekutive erhält.

In einem Beitrag während der Wahldebatte der Europäischen Rundfunkunion am Donnerstag befürwortete von der Leyen "einen Luftschutzschild für ganz Europa, wie er von Mitsotakis und Tusk vorgeschlagen wurde".

Zuvor hatten sich der polnische Ministerpräsident Donald Tusk und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in einem Brief an von der Leyen gewandt und einen EU-weiten Luftschutzschild gefordert, der den Luftraum der Union vor "ankommenden Bedrohungen wie Flugzeugen, Raketen, Drohnen und anderen" schützen soll.

Die Staats- und Regierungschefs warnen, dass die Europäische Union eine "mutige Initiative" brauche, um ihren "Freunden und Feinden" zu zeigen, dass sie "ihre Luftverteidigung ernst nimmt".

"Europa wird so lange sicher sein, wie der Himmel über ihm sicher ist", heißt es in dem Schreiben der Regierungschefs.

"Wir müssen ein hochleistungsfähiges Luftverteidigungssystem entwickeln, das als glaubwürdige Abschreckung gegen alle möglichen Aggressoren wirkt. Es wird als Schutzschild für unsere Bürgerinnen und Bürger und unsere Streitkräfte dienen, falls die Abschreckung versagt - und damit alle Mitgliedstaaten der EU und alle europäischen Bürgerinnen und Bürger schützen."

Sowohl Tusk als auch Mitsotakis gehören der gleichen europäischen politischen Familie an wie von der Leyen, der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP). Die EVP liegt in den Umfragen vor den Europawahlen im Juni weit vorne, so dass von der Leyen gute Chancen hat, auch in den kommenden fünf Jahren Kommissionspräsidentin zu bleiben.

Sie hat den Ausbau der europäischen Verteidigungskapazitäten zu einem Kernpunkt ihres Wahlprogramms gemacht und will Synergien zwischen den Verteidigungsindustrien der Mitgliedstaaten schaffen, die derzeit nach nationalen Gesichtspunkten strukturiert sind und sich als unzureichend erwiesen haben, um die Ukraine mit den Waffen und der Munition zu versorgen, die sie benötigt, um einer russischen Invasion in großem Stil standzuhalten.

Patriots gefordert

Die Notwendigkeit, die eigene Luftverteidigung der EU zu stärken, wurde während eines Gipfeltreffens der EU-Staats- und Regierungschefs im April deutlich, als Kiew die Mitgliedstaaten des Blocks direkt aufforderte, einige ihrer eigenen Systeme zu spenden, um die von Russland abgefeuerten Raketen abwehren zu können.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der niederländische geschäftsführende Ministerpräsident Mark Rutte forderten die Mitgliedstaaten auf, ihre Bestände genau zu prüfen und die Entsendung eigener Luftabwehrsysteme nach Kiew zu erwägen.

Deutschland hatte Anfang April ein Patriot-Luftabwehrsystem, eines der modernsten seiner Art, an die Ukraine gespendet, nachdem Bundeskanzler Scholz dem Druck der Verbündeten nachgegeben hatte.

Spanien, Griechenland und in geringerem Maße auch die Niederlande, Schweden und Rumänien - die EU-Länder, die über eigene Patriots verfügen - sind seitdem unter Druck geraten, ihre Systeme der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Doch die Hauptstädte zögern, weil sie befürchten, ihre eigene Verteidigung zu schwächen.

Kiew verfügt über eine unzureichende Anzahl von Patriots und verlässt sich stattdessen auf andere Verteidigungssysteme, darunter Boden-Luft-Raketen (SAM) aus der Sowjet-Ära wie die S-300.

Polen selbst verfügt über zwei Patriot-Systeme, die jedoch angesichts der Nähe des Landes zu Russland und der russischen Enklave Kaliningrad als notwendig erachtet werden.

Ende April erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die Verbündeten hätten "die vorhandenen Fähigkeiten im gesamten Bündnis erfasst", und fügte hinzu, es gebe Systeme, die der Ukraine zur Verfügung gestellt werden könnten.

Seitdem haben sich die Hauptstädte jedoch nicht mehr geäußert, da sie befürchteten, die EU selbst angreifbar zu machen.

Tusk und Mitsotakis gehen in ihrem Schreiben auf diese "Verwundbarkeit" ein und fügen hinzu, dass die Stärkung der EU-Kapazitäten zur Verteidigung ihres Luftraums als "Katalysator" für die "weitere Aufwertung der europäischen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie" wirken würde.