Ersten Ergebnissen zufolge hat Nausėda rund drei Viertel der Stimmen erhalten und liegt damit deutlich vor seiner Konkurrentin, der Ministerpräsidentin Ingrida Šimonytė.

Der litauische Präsident Gitanas Nausėda hat die Stichwahl für die Präsidentschaft am Sonntag für sich entschieden.

Litauen ist seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine ein starker Verbündeter Kiews. Nausėda erklärte, dass diese Unterstützung und die Sicherheit Litauens auch in seiner kommenden Amtszeit wichtig sein werden.

Gitanas Nausėda betonte: "Meine Grundprinzipien und höchsten Prioritäten waren die Unterstützung der Ukraine, die Stärkung der Sicherheit Litauens, eine aktive Außenpolitik und die aktive Teilnahme an verschiedenen Formaten der Europäischen Union. Ich denke also, dass wir die ganze Zeit vorwärtsgekommen sind und sehr wichtige Entscheidungen umgesetzt haben, insbesondere was die Sicherheit Litauens betrifft."

Ingrida Šimonytė erklärte: "Es gibt immer noch viel Vertrauen in mich. Die Menschen, die an mich glauben, sind meine größte Motivation, um voranzukommen. Wir werden vorankommen, und morgen werden wir wieder an die Arbeit gehen und unsere Arbeit fortsetzen."

Der litauische Präsident hat eine halb-exekutive Funktion. Er steht an der Spitze der Streitkräfte und vertritt das Land auf EU- und NATO-Gipfeln. Er legt aber auch gemeinsam mit der Regierung die Außen- und Sicherheitspolitik fest und kann ein Veto gegen Gesetze einlegen.