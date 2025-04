Das alljährliche Kostüm- und Maskenfest auf der subtropischen Insel Key West im US-Bundesstaat Florida ist in vollem Gange. Bei der Zombie Bike Ride am Sonntag zogen mehrere Tausend "radelnde Tote“ durch die Straßen der Insel am Atlantischen Ozean.

Viele Teilnehmer trugen blutige Zombie-Kostüme, gepaart mit gruseliger Gesichts- und Körperbemalung. Von bösen Clowns und Piraten bis hin zu toten Bräuten in zerschlissenen Kleidern war alles mit dabei.