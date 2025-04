Video. Thailand gewährt LGBTQ+-Ehepaaren per Gesetz einen gleichen Status

Thailand hat vor kurzem das Gesetz zur Gleichstellung der Ehe verabschiedet und ist damit nach Taiwan und Nepal das erste Land in Südostasien und das dritte in Asien, das die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert. Etwa 300 Paare machten ihre Verbindung an einem besonderen Tag in Bangkok offiziell, der von einer Parade auf einem Regenbogenteppich unter der Leitung der ehemaligen Premierministerin Srettha Thavisin geprägt war. Thailand ist für seine Offenheit und Akzeptanz bekannt, was sich auch in der Bangkok Pride Parade widerspiegelt, die jedes Jahr Tausende von Teilnehmern anzieht. Die LGBTQ+-Gemeinschaft musste jedoch lange für dieses Gesetz kämpfen, in einer konservativen Gesellschaft, in der es immer noch Diskriminierung gibt, auch wenn sich die Situation in letzter Zeit verbessert hat.