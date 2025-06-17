Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Rettungskräfte, Polizei und Militär inspizieren den Ort, an dem am Montag, den 16. Juni 2025, eine iranische Rakete in Bnei Brak bei Tel Aviv, Israel, eingeschlagen ist.
No Comment

Video. Krater in Zentralisrael nach nächtlichem iranischen Angriff entdeckt

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Ein Krater entstand in Herzliya, nördlich von Tel Aviv, nachdem Iran über Nacht und bis Dienstagmorgen eine neue Welle von Raketen auf Israel abgefeuert hatte.

Es wurden keine sofortigen Verletzungen gemeldet, aber Videos zeigten Einsatzkräfte, die Feuer in der Nähe eines zerstörten Busses löschten.

Sirenen ertönten und Rauch stieg über die Skyline von Tel Aviv auf, während weiterhin Berichte über eintreffende Angriffe kursierten.

Das israelische Militär erklärte, dass die meisten der etwa 30 Raketen abgefangen wurden, obwohl einige die Verteidigung durchbrachen.

Die laufende Luftkampagne Israels hat Irans militärische und nukleare Infrastruktur ins Visier genommen und mehr als 200 Menschen getötet. Iranische Angriffe haben 24 Menschen in Israel getötet und mehr als 500 verletzt.

