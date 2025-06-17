Video. Krater in Zentralisrael nach nächtlichem iranischen Angriff entdeckt

Es wurden keine sofortigen Verletzungen gemeldet, aber Videos zeigten Einsatzkräfte, die Feuer in der Nähe eines zerstörten Busses löschten.
Sirenen ertönten und Rauch stieg über die Skyline von Tel Aviv auf, während weiterhin Berichte über eintreffende Angriffe kursierten.
Das israelische Militär erklärte, dass die meisten der etwa 30 Raketen abgefangen wurden, obwohl einige die Verteidigung durchbrachen.
Die laufende Luftkampagne Israels hat Irans militärische und nukleare Infrastruktur ins Visier genommen und mehr als 200 Menschen getötet. Iranische Angriffe haben 24 Menschen in Israel getötet und mehr als 500 verletzt.