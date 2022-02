[JETZT LIVE] Scholz und Selenskyj sprechen in Kiew über NATO-Russland-Krise

Für Olaf Scholz beginnt der Verhandlungsmarathon zur Russland-Ukraine-Krise in Kiew, bevor er morgen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verhandelt.

Unsere Korrespondentin in der ukrainischen Hauptstadt beobachtet das Geschehen und Euronews überträgt die Pressekonferenz live. Diese war für 13.30 angesetzt und soll sich den Angaben nach rund 30 Minuten verzögern.

Die Euronews-Reporterin Sasha Vakulina sagt: "Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz trifft am Montag in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij zusammen, um Solidarität zu zeigen.

In den vergangenen Wochen hat Scholz seine Rhetorik verschärft, nachdem Kritiker ihm mangelnde Führungsstärke in einer der schlimmsten Sicherheitskrisen in Europa seit Jahrzehnten vorgeworfen hatten.

Großbritannien, die USA und Deutschland gehören zu den Ländern, die ihre Staatsangehörigen aufgefordert haben, die Ukraine zu verlassen.

Die niederländische Fluggesellschaft KLM hat bereits am Wochenende alle Flüge in die Ukraine über gestrichen. Andere Fluggesellschaften überprüfen ihre Pläne wegen Versicherungsproblemen. Als Reaktion darauf hat die ukrainische Regierung am Sonntag 520 Millionen Euro bereitgestellt, um die Aufrechterhaltung der Flüge im ukrainischen Luftraum zu gewährleisten."