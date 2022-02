Steinmeiers Appell: "Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine"

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. In der Bundesversammlung in Berlin stimmten gleich im ersten Wahlgang knapp drei Viertel der Wahlleute für ihn.

Mit einem Appell an Russland nahm Steinmeier seine Wiederwahl an: "Ich appelliere an Präsident Putin: Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine. Suchen sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt."

Wegen der Corona-Pandemie war die Bundesversammlung nicht im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes zusammengekommen, sondern im benachbarten Paul-Löbe-Haus, wo mehr Platz ist. Kanzler Olaf Scholz lobte Steinmeier: "Frank-Walter Steinmeier hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er genau dazu in der Lage ist: Mit den Bürgerinnen und Bürgern in direktem Gespräch zu sein, für Zusammenhalt in unserer Gesellschaft Sorge zu tragen, aber auch Orientierung zu geben. Und Orientierung brauchen wir genau gerade jetzt, bei den Herausforderungen, die wir erleben im Hinblick auf die Corona-Pandemie aber natürlich auch im Hinblick auf die Sicherheit in Europa."

Steinmeier war er von 2005 bis 2009 und dann wieder von 2013 bis 2017 Außenminister. Seine Parteizugehörigkeit zur SPD lässt er seit 2017 als Staatsoberhaupt ruhen.