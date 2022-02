UPDATE UKRAINE - Selenskyj: "Jeder von uns ist ein Soldat"

+++ Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen zu dem Krieg in der Ukraine oben im Live-Stream oder weiter unten im Live-Ticker +++

Am fünften Tag nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine treffen sich eine ukrainische und russische Delegation an der ukrainisch-belarussischen Grenze, um zu verhandeln. Die Ukraine fordere einen "sofortigen Waffenstillstand" und den Abzug der russischen Truppen, teilt das ukrainische Präsidialamt mit. Russland hofft nach Kreml-Angaben auf eine rasche Einigung bei den Gesprächen mit der Ukraine.

Der Vorstoß der russischen Truppen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew verlangsamt sich nach britischen Geheimdienstangaben. Das liege an dem starken Widerstand der ukrainischen Streitkräfte und an logistischen Problemen, teilt das britische Verteidigungsministerium mit. Der Großteil der russischen Bodentruppen befinde sich weiterhin rund 30 Kilometer vor Kiew.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind 4.500 russische Soldaten in den vergangenen Tagen getötet worden. Die Ukraine entlasse Gefangene mit Militärerfahrung aus den ukrainischen Gefängnissen, damit sie helfen können, das Land zu verteidigen. "Jetzt hat sich die Situation so ergeben, dass jeder von uns ein Soldat ist,", so Selenskij in einer Videobotschaft.

Das russische Verteidigungsministerium gestand zum ersten Mal ein, dass es Opfer unter den russischen Truppen gegeben habe, ohne eine Zahl der Toten und Verletzten zu nennen.