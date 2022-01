Bulgarische Pomaken halten den traditionellen Hochzeitsritus am Leben

Die Hochzeit von Nefie Eminkova, 21, und ihrem Verlobten Schaban Kiselov, 24, ist ein Spektakel mit bunten Farben, Blumen, Festessen und Tanz. Doch die Braut, die der bulgarischen Minderheit der Pomaken angehört, kann nichts davon sehen. Ihre Augen müssen fest verschlossen bleiben, bis ein muslimischer Priester das Paar segnet.

Das Paar folgt einem jahrhundertealten traditionellen Winterhochzeitsritual, das ihre winzige Gemeinde im südlichen Rhodopengebirge während des Kommunismus aufgeben musste, aber seit dem Sturz des Regimes im Jahr 1989 wiederbelebt hat.

Mitgift

Das Ritual erstreckt sich über zwei ganze Tage und beginnt mit einer großzügigen Präsentation der Mitgift der Braut. Sie umfasst "alles, was man sich vorstellen kann", was eine neue Familie brauchen könnte, erklärt Nefie. Handgefertigte Socken, gehäkelte Babydecken und Bettzeug werden auf einem Holzgerüst auf der Straße aufgehängt, neben einem fertigen Ehebett und einem Fernseher.

Traditionelle Kleidung und Rituale

Der Höhepunkt der Hochzeit kommt am Ende des zweiten Tages mit der "gelina" - dem Bemalen des Gesichts der Braut. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit und vor neugierigen männlichen Blicken bedecken zwei ältere weibliche Verwandte Nefies Gesicht mit einer dicken Schicht weißer Gesichtsfarbe und verzieren es anschließend mit bunten Pailletten. Sie bedecken ihr Haar mit einem roten Kopftuch und umrahmen ihr bemaltes puppenhaftes Gesicht mit Seidenblumengirlanden und Streifen aus glänzendem Lametta, so dass sie nicht wiederzuerkennen ist. Dann wird sie ihrem zukünftigen Ehemann in traditioneller Kleidung vorgestellt, die aus einer dunkelroten Schlabberhose, einer bunten Schürze und einem Mieder sowie mit Henna bemalten Fingerspitzen besteht und einen Kontrast zu seiner einfachen blauen Jeans und seinem schwarzen Blazer bildet.

"Blind" in die Ehe

Nefie hält einen Handspiegel hoch und wirft heimlich einen Blick auf ihr Gesicht. Erst nachdem der Imam das neue Paar gesegnet hat und ihr Mann ihr das Gesicht mit Milch gewaschen hat, wird sie ihre Augen weit öffnen dürfen.

Reichlich Essen und Tanzen zur Musik von Zurnas und Trommeln sorgen für den Erfolg der Hochzeitsfeierlichkeiten, aber es gibt keinen Alkohol.

"So wird hier geheiratet, und wir möchten es auch so haben", sagt Nefie. Sie und Schaban werden Ribnovo, ein Bergdorf mit rund 3.000 Einwohnern, im Frühjahr in Richtung Deutschland verlassen, wo der junge Mann ein kleines Geschäft für Bodenbeläge betreibt. Wie viele andere Bulgaren war er auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Einkommen ins Ausland gezogen und ist nur für die Hochzeit kurz zurückgekehrt. "Meine Eltern hatten keine Möglichkeit, eine solche Hochzeit zu feiern, und ich beschloss, es auf die alte Art zu tun, um sie glücklich zu machen. Sie sehen noch glücklicher aus als wir", sagt Schaban.

Unterdrückung unter dem Kommunismus

Das kommunistische Regime Bulgariens war von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1989 besonders feindselig gegenüber der großen muslimischen Minderheit des Landes.

Die Pomaken - Slawen, die während der osmanischen Herrschaft zum Islam konvertierten - wurden besonders unterdrückt und in den 1970er Jahren gezwungen, ihre farbenfrohe Tracht sowie ihre Hochzeits- und Beschneidungsriten aufzugeben.

Heute leben etwa 200 000 Pomaken in Bulgarien, aber nur in Ribnovo und einem anderen Dorf im Süden des Landes werden die alten Hochzeitsriten noch gepflegt. Das liegt an der geografischen Abgeschiedenheit von Ribnovo und der "Abkapselung" der Gemeinde, erklärt die Ethnologieprofessorin Evgenia Ivanova. Und während in Ribnovo jeden Winter nur eine Handvoll Hochzeiten abgehalten werden, wird das gleiche muslimische Ritual auch in Bulgariens südöstlichem Nachbarland Türkei begangen.