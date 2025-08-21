Video. Junger Gorilla Zeytin kehrt nach Rettung in Istanbul nach Hause zurück

Ein junger Gorilla, der in einer Frachtkiste auf einem Turkish Airlines Flug von Nigeria nach Thailand entdeckt wurde, wurde von Anti-Schmuggel-Beamten gerettet und in den Polonezköy Zoo Park in Istanbul gebracht.
Ursprünglich wog der Gorilla nur 9 Kilogramm und maß 62 Zentimeter. Inzwischen ist er etwa ein Jahr alt, wiegt 16 Kilogramm und ist 80 Zentimeter groß.
Nach einem öffentlichen Wettbewerb wurde der Name Zeytin, was Olive bedeutet, ausgewählt.
Die Behörden sagen, dass der Prozess zur Rückführung von Zeytin nach Nigeria begonnen hat. Es werden Zusicherungen eingeholt, dass das gefährdete Tier in einer sicheren Umgebung nur mit Artgenossen untergebracht wird und nicht erneut verschleppt wird.