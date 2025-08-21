Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
SCREENSHOT - Zeytin bereitet sich darauf vor, nach Abschluss ihrer Rehabilitation in ihre Heimat zurückzukehren.
No Comment

Video. Junger Gorilla Zeytin kehrt nach Rettung in Istanbul nach Hause zurück

Zuletzt aktualisiert:

Ein Gorilla namens Zeytin, der im Dezember am Flughafen Istanbul von Schmugglern gerettet wurde, bereitet sich nach Monaten medizinischer Versorgung und Rehabilitation darauf vor, nach Hause zurückzukehren.

Ein junger Gorilla, der in einer Frachtkiste auf einem Turkish Airlines Flug von Nigeria nach Thailand entdeckt wurde, wurde von Anti-Schmuggel-Beamten gerettet und in den Polonezköy Zoo Park in Istanbul gebracht.

WERBUNG
WERBUNG

Ursprünglich wog der Gorilla nur 9 Kilogramm und maß 62 Zentimeter. Inzwischen ist er etwa ein Jahr alt, wiegt 16 Kilogramm und ist 80 Zentimeter groß.

Nach einem öffentlichen Wettbewerb wurde der Name Zeytin, was Olive bedeutet, ausgewählt.

Die Behörden sagen, dass der Prozess zur Rückführung von Zeytin nach Nigeria begonnen hat. Es werden Zusicherungen eingeholt, dass das gefährdete Tier in einer sicheren Umgebung nur mit Artgenossen untergebracht wird und nicht erneut verschleppt wird.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG