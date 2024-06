Es wird erwartet, dass die Führer der extremen Rechten eine mögliche Neukonfiguration des rechten Flügels im Europäischen Parlament ansprechen werden.

Die Führer der radikalsten Rechtsparteien Europas sind am Mittwoch in Brüssel zusammengekommen, um zu erörtern, wie der zersplitterte rechte Flügel der EU geeint werden kann, nachdem er bei den Europawahlen in wichtigen nationalen Wahlkreisen zugelegt hat.

Die französische Politikerin Marine Le Pen, deren Partei Rassemblement Nationale (RN) nun die größte Delegation im Europäischen Parlament stellt, nachdem sie bei den Wahlen in der vergangenen Woche 30 Sitze errungen hat, traf sich mit Matteo Saalvini dem Vorsitzenden der rechtsextremen italienischen Lega-Partei bereits im Vorfeld des Treffens der Führer der Parteien der Fraktion Identität und Demokratie (ID).

Geert Wilders, dessen rechtsextreme PVV-Partei vor kurzem eine Koalitionsvereinbarung zur Regierung in den Niederlanden getroffen hat, Tom Van Grieken, der Vorsitzende des belgischen Vlaams Belang, und André Ventura, der Vorsitzende der portugiesischen Chega ("Genug"), nahmen ebenfalls an den Gesprächen teil, und auch tschechische, österreichische und dänische rechtsextreme Parteien sind vertreten.

In einer Erklärung erklärte die Liga, Salvini und Le Pen hätten darüber gesprochen, die "rechte Mitte" Europas zu vereinen, obwohl ihre Parteien zu den radikalsten in Europa gehören.

André Ventura, dessen Partei Chega bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im März auf der portugiesischen politischen Bühne auftauchte, sagte im Vorfeld des Treffens gegenüber Reportern, dass die ID zwar als Gruppe integriert und ausgerichtet sei, aber auch aktiv nach einer Erweiterung suche.

"Die ID befindet sich in breiteren Verhandlungen, um einen großen rechten Block zu bilden, der gegen Korruption, illegale Einwanderung und die Kontrolle unserer Grenzen kämpft", sagte Ventura.

"Wenn diese Gespräche zu einem erfolgreichen Ergebnis führen, werden wir bereit sein, uns daran zu beteiligen. Wenn nicht, wären wir auch in der (ID)-Gruppe sehr glücklich", fügte er hinzu.

Die Rechtsaußen-Parteien im Europäischen Parlament sind derzeit in zwei Lager gespalten: die ID und die Europäischen Konservativen und Reformisten (EKR), zu denen unter anderem Giorgia Melonis Fratelli d'Italia (FdI) und die spanische Vox gehören. Obwohl sie aus den Europawahlen der letzten Woche nicht so gestärkt hervorgingen wie erwartet, könnten sie zur dritt- oder sogar zweitgrößten politischen Kraft im Europäischen Parlament werden, wenn sie sich zusammenschließen würden.

Tom Vandendriessche, Europaabgeordneter der belgischen Partei Vlaams Belang, sagte am Dienstag gegenüber Euronews: "Wir sind jetzt in Gesprächen mit all unseren Freunden und Partnern."

"Wir als Vlaams Belang sind offen für jede Diskussion über die Erweiterung der Gruppe", fügte er hinzu.

Einige Tage vor der Europawahl erklärte Marine Le Pen gegenüber der italienischen Zeitung Corriere della Sera, dass sie sich um die Unterstützung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bemühe, um ihre eigene ID-Gruppe mit Melonis EKR zu einer rechten Superfraktion zu vereinigen.

Der Schritt gilt als riskant für Meloni, die eine enge Beziehung zur Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, aufgebaut hat und eine Chance verpassen könnte, ihren Einfluss auf der EU-Bühne zu festigen, wenn sie sich radikaleren Kräften öffnet.

Die Entscheidung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, vorgezogene Parlamentswahlen auszurufen, hat die Ausgangslage ebenfalls radikal verändert. Marine Le Pen sieht ihre Chance gekommen, die Kontrolle über die Nationalversammlung zu übernehmen und ihren 28-jährigen Schützling Jordan Bardella als Ministerpräsidenten Frankreichs einzusetzen.

Das könnte Le Pens RN noch mehr Zugkraft bei den Versuchen verleihen, eine rechtsextreme Supergruppe zu bilden.

Viktor Orbáns Fidesz-Partei ist im Europäischen Parlament derzeit politisch heimatlos und könnte eine solche Superfraktion um 11 Sitze verstärken.

Tiefe Gräben über die Ukraine, pro-russische Stimmung

Die Vereinigung dieser radikalen Kräfte ist jedoch komplexer, als es den Anschein hat. Insbesondere ein Thema, der Konflikt in der Ukraine, hat eine tiefe Spaltung des rechten Flügels in Europa aufgedeckt.

Einige Parteien innerhalb der ID-Gruppe, insbesondere die österreichische Partei für Freiheit (FPÖ), gelten als prorussisch und lehnen die militärische und finanzielle Unterstützung der EU für Kiew ab.

Auch wurde die Alternative für Deutschland (AfD) im vergangenen Monat nach einer Reihe von Skandalen aus der Gruppe ausgeschlossen, darunter der Vorwurf, Mitglieder seien von einer russischen Beeinflussungsorganisation bezahlt worden, um kremlfreundliche Propaganda in Europa zu verbreiten.

Die Parteien innerhalb der ID-Gruppe haben in letzter Zeit kalkulierte Versuche unternommen, ihre Haltung zu zentralen Streitpunkten wie der Unterstützung der Ukraine und der antieuropäischen Stimmung zu relativieren.

In einem Interview mit Euronews im vergangenen Monat kritisierte etwa Anders Vistisen, Frontmann der europäischen ID-Kampagne, die Europäische Union scharf dafür, dass sie es versäumt habe, Kiew mit der militärischen Hilfe und Ausrüstung zu versorgen, die es braucht, um Russlands Invasion zu widerstehen.

Führende Politiker wie Le Pen und Wilders haben auch frühere Andeutungen zurückgenommen, sie würden den 27-Länder-Block verlassen, wenn sie in ihrem Land an die Macht kämen.

Im Vorfeld der vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich hat sich Le Pens Partei sogar von rechtsradikalen Parteien wie der Reconquête von Éric Zemmour distanziert und versucht, sich die Partner in der rechten Mitte zu sichern.

Zentrumsnahe und linke Kräfte haben Europas traditionelle Mitte-Rechts-Kräfte davor gewarnt, sich von radikalen Partnern umwerben zu lassen: Dies könne verheerende Folgen für die Ukraine und für Europas eigene geopolitische Stabilität haben.