Am Abend des 22. Oktober 2022 wurden rund um den Polarkreis in Finnland faszinierende Nordlichter gesichtet. An einem Punkt sind auch rote Polarlichter zu sehen.

Einheimischen zufolge ist es äußerst selten, dass man solche roten Polarlichter mit bloßem Auge sieht, denn normalerweise erscheinen die Polarlichter in anderen Farben.