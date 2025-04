Am vergangenen Wochenende haben rund 100 Freiwillige in der Gemeinde Jablanica und Konjica in Bosnien und Herzegowina Jablanicko-See vom Müll befreit.

Sie sammelten sieben Lastwagen mit Schutt ein. Nach den verheerenden Überschwemmungen und Erdrutschen war der See mit Müll und Abfällen gefüllt.