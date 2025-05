Am Sonntag, dem 9. Februar, wurden auf der Fashion Week in New York, USA, Hunde in Begleitung von Models in Haute-Couture-Kreationen gekleidet.

Der Designer Anthony Rubio präsentierte luxuriöse Outfits, die von einer Katze und mehreren besten Freunden des Menschen getragen wurden.

Für ihre Besitzer entwarf er Looks, die von den Werken des Malers Marc Chagall und der Eleganz des Moulin Rouge inspiriert waren.