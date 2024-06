Experten-Debatte: Wie können Europas Wasserprobleme gelöst werden?

Im Rahmen der Grünen Woche der Europäischen Union in Brüssel interviewte Euronews-Wissenschaftskorrespondent Jeremy Wilks Experten zu Wasserverschmutzung, Dürren und Überschwemmungen.

Wasser ist heute mehr denn je ein Thema, das uns alle beschäftigt.

Ob Verschmutzung, Überschwemmungen, Dürren oder Klimawandel - es gibt unzählige Probleme rund um H₂O, die vielen von uns Sorgen bereiten.

Darum ging es in der Live-Debatte auf Euronews über die Widerstandsfähigkeit von Wasser, bei der wir uns alle über Wasser schlau machen konnten.

Unter der Leitung unseres Wissenschaftskorrespondenten Jeremy Wilks haben wir von der Grünen Woche der Europäischen Union in Brüssel aus Fragen aus dem Publikum an eine Gruppe von drei Experten gestellt.

Wir diskutierten über Themen wie die Wasserqualität in städtischen Gebieten, Spannungen mit der Landwirtschaft und der Industrie, Recycling, Regeneration und Entsalzung von Wasser, naturbasierte Lösungen für Flüsse und Wasserstraßen sowie die Versorgungssicherheit für jeden Europäer.

Treffen Sie unser Expertengremium zum Thema Wasserresilienz

Dr. Florika Fink-Hooijer ist Generaldirektorin der Umweltabteilung der Europäischen Kommission. Sie wurde ernannt, nachdem sie eine Reihe von Führungspositionen in der Organisation innehatte.

Die studierte Juristin ist bekannt für ihre ausgeprägten Management- und Führungsqualitäten und ihre umfassende Erfahrung in der Gestaltung der EU-Politik.

Ihr Fachwissen liegt in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie in der humanitären Hilfe und der Katastrophenrisikominderung.

Darüber hinaus verfügt sie über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung komplexer interinstitutioneller und zwischenstaatlicher Verhandlungen. In ihrer derzeitigen Funktion ist sie für die Umsetzung der Ziele des Europäischen Green Deals verantwortlich - insbesondere in den wichtigen Bereichen Kreislaufwirtschaft, Biodiversität und Nullverschmutzung.

Dr. Florika Fink-Hooijer, Arnaud Valleteau de Moulliac und Henk Ovink (L-R) sind die Experten, die von Jeremy Wilks befragt werden. Euronews/Canva

Mit ihr auf dem Podium ist Henk Ovink.

Er ist Exekutivdirektor und Gründungskommissar der Global Commission on the Economics of Water.

Diese im Mai 2022 gegründete Kommission wurde von der niederländischen Regierung mit dem Ziel ins Leben gerufen, das Verständnis der Welt für die Ökonomie und Governance des Wassers zu verändern.

Sie legt auch einen viel stärkeren Schwerpunkt auf Gleichheit, Gerechtigkeit, Effektivität und Demokratie als ihre politischen Vorgänger, der Stern-Bericht von 2006 über die Ökonomie des Klimawandels und der Dasgupta-Bericht von 2021 über die Ökonomie der biologischen Vielfalt.

Henk ist selbst einer der führenden Experten für unser Thema, da er über 8 Jahre lang als erster globaler Wasserbotschafter fungierte.

In dieser Funktion leitete er die zweite UN-Wasserkonferenz im Jahr 2023, an der mehr als 10.000 Menschen aus allen Kontinenten, mit unterschiedlichem Hintergrund und aus verschiedenen Berufen teilnahmen.

Ein Mann trägt Kinder durch das Hochwasser, während die Rettungsdienste nach heftigen Regenfällen in der Toskana, Italien, im November 2023 vor Ort sin Adriano Conte/LaPresse via AP

Bei dieser Veranstaltung trug Henk maßgeblich dazu bei, dass sich die Weltgemeinschaft zu über 800 Maßnahmen verpflichtete, um eine sichere Wasserwelt für alle zu schaffen.

Der ehemalige Präsident Obama beauftragte ihn 2013 mit der Arbeit in der Task Force für den Wiederaufbau nach dem Hurrikan Sandy. Für seine Arbeit und Führungsrolle in der Wasserdiplomatie wurde Henk außerdem mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Außenministeriums ausgezeichnet.

Neben ihm wird Arnaud Valleteau de Moulliac die Fragen beantworten. Er ist CEO von Veolia Water Technologies, einer 1,65 Milliarden Euro schweren Wasseraufbereitungstochter der Veolia-Gruppe mit Sitz in Frankreich.

Arnaud Valleteau de Moulliac trat 2003 in den Konzern ein und hat seither verschiedene Positionen innegehabt, die von der Geschäftsentwicklung über den Betrieb bis hin zum allgemeinen Management reichen.

Er verfügt über jahrzehntelange Erfahrung, ist Absolvent der École Polytechnique und der HEC in Paris und setzt sich leidenschaftlich für den ökologischen Wandel in ganz Europa ein.

Alle Themen auf dem Podium

In der modernen Welt ist die Widerstandsfähigkeit von Wasser nicht mehr nur ein politisches Thema, sondern geht jeden an.

Auch wenn die Zukunft des Wassers manchmal hoffnungslos erscheint, setzen sich viele Politiker in der EU - und weltweit - gemeinsam mit der Industrie zunehmend für dieses Thema ein.

Blick auf die Rohrleitung, die Meerwasser zu den Filtern der größten europäischen Entsalzungsanlage für Trinkwasser in Barcelona, Spanien, transportiert Emilio Morenatti/The AP/File

Es wird immer deutlicher, dass die Natur Teil der Lösung ist, und in diesem Sinne begann die Debatte mit dem vielschichtigen Thema der Wasserverschmutzung und den damit verbundenen gesundheitlichen Aspekten.

Es ging über ein Verbot von PFAS, den so genannten Ewigkeitschemikalien, und um die Frage, wie städtische Gebiete gereinigt und die Wasseraufbereitung verbessert werden können.

Dazu ging es um die Relevanz naturbasierter Lösungen zur Abmilderung von Dürren und Überschwemmungen, wobei die Diskussionen von der Wiederaufnahme des Wasserkreislaufs bis hin zur Relevanz energieintensiver Lösungen wie der Entsalzung reichten.

Das Hochwasser der Mosel erreichte im Januar in Bernkastel-Kues, Deutschland, zahlreiche Häuser am Ufer und überflutete die unteren Stockwerke und Keller. Harald Tittel/dpa via AP

Die vielfältige und konkurrierende Nutzung von Wasser ist derzeit ein heißes Thema, bei dem sich Landwirtschaft, Industrie und Haushalte gegenseitig bekämpfen.

Auch die ständige Bedrohung durch den Klimawandel und die Rolle der Wirtschaft im Bereich Wasser spielten in der Debatte eine Rolle.

Im Rahmen einer offenen Diskussion stellten sich die Experten den Fragen der Zuhörer, die sowohl aus dem normalen Leben als auch aus der Welt der Wasserwirtschaft kommen.

Anwohner versuchen mit Wassereimern, die Flammen einzudämmen, die sich ihren Häusern in Alcabideche, außerhalb von Lissabon, Portugal, nähern (Juli 2023) Armando Franca/The AP

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wer genau die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Löschwasser plant und sicherstellt oder warum Städte - man denke nur an Paris im Vorfeld der Olympischen Spiele - einen besonderen Anstoß zu brauchen scheinen, bevor sie ehrgeizige Investitionen in Wasserqualität und Hochwasserschutz tätigen?

Diese Fragen standen auf der Tagesordnung, ebenso wie die Frage, ob die EU ihre Behauptung, ein Verfechter nachhaltiger Lösungen zu sein, untermauern kann, ob sie ihre Klimaziele bis 2030 erreichen kann und ob Flüsse, Meere und Ozeane einen besonderen Rechtsstatus erhalten müssen, um den Erfolg dieser Politik sicherzustellen.