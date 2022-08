no comment

Eine Explosion in einem Einkaufszentrum in der armenischen Hauptstadt Eriwan löste am Sonntag ein mächtiges Feuer aus, das auch Stunden später noch nicht gelöscht war. Bei dem Vorfall kam eine Person ums Leben, 36 weitere verletzt, wie das zuständige Ministerium mitteilte.

Die Explosion ereignete sich in einem Lager für Feuerwerkskörper und durchschlug das Gebäude, in dem der Markt Surmalu untergebracht ist. Auf Fotos und Videos, die in den sozialen Medien gepostet wurden, war eine dicke schwarze Rauchsäule über dem Markt zu sehen und es waren mehrere Detonationen zu hören.

Helfer:innen vor Ort suchten unter den Trümmern eingestürzter Gebäude nach möglichen Opfern. Nach Angaben des Ministeriums waren 10 Löschfahrzeuge vor Ort.