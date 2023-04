Papst Franziskus wäscht 12 jungen Gefangenen die Füße

Papst Franziskus hat am Gründonnerstag in der Haftanstalt für Jugendliche Casal del Mamo in Rom eine Messe zelebriert und mehreren Inhaftierten die Füße gewaschen. Die Fußwaschung durch das Oberhaupt der katholischen Kirche wurde 12 Häftlingen verschiedener Nationalitäten zuteil: 10 jungen Männern und 2 jungen Frauen. Einige suchten dabei das Gespräch mit dem Papst.

Der Papst sagte zu der Tradition, die darauf zurückgeht, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat : "Füße waschen war damals ein Brauch, denn die Straßen waren staubig, die Leute kamen von draußen und bevor sie zu Hause aßen, wuschen sie sich die Füße, aber wer wusch die Füße? Sklaven, es war eine Sklavenarbeit. Stellen Sie sich vor, wie erstaunt die Jünger waren, als sie sahen, dass Jesus diese Sklavenarbeit verrichtete. Aber er tat es, um ihnen die Botschaft des nächsten Tages zu verdeutlichen, dass er als Sklave sterben würde, um die Schuld von uns allen zu bezahlen. Es ist so schön, einander zu helfen, die Hand auszustrecken: Das sind menschliche, universelle Gesten, die aus einem edlen Herzen geboren sind. Und Jesus will uns heute mit diesem Fest den Edelmut des Herzens lehren. Jeder von Ihnen mag denken: "Wenn der Papst wüsste, was ich in meinem Herzen trage"; Jesus kennt und liebt uns, wie wir sind, und wäscht uns die Füße. Jeder von uns kann ausrutschen, jeder von uns, und dieses Wissen, dass jeder von uns ausrutschen kann, gibt uns die Würde, hört das Wort, die Würde, Sünder zu sein. Das ist es, was Jesus von uns will, deshalb wollte er uns die Füße waschen und sagen: "Ich bin gekommen, um euch zu retten und euch zu dienen".

