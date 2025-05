Video. Astana veranstaltet große Militärparade zum 80. Jahrestag des Zweiten Weltkriegs

Mehr als viertausend Soldaten aus den Streitkräften Kasachstans nahmen an der Gedenkveranstaltung in der Hauptstadt teil. Dabei kamen Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Raketensysteme sowie ein Überflug von sechsundsechzig Flugzeugen und Hubschraubern zum Einsatz. Über 1,2 Millionen Kasachen dienten während des Zweiten Weltkriegs in der Sowjetarmee. Schätzungsweise sechshunderttausend Soldaten und Zivilisten aus Kasachstan verloren in diesem Konflikt ihr Leben – ein Verlust, den Präsident Tokajew in seiner Rede als „unermesslich“ bezeichnete.