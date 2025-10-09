Video. Fünf Verletzte bei russischem Drohnenangriff in der Region Odesa

Fünf Menschen wurden am Donnerstag bei einem russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Region Odesa verletzt, so die örtlichen Behörden. Der Angriff verursachte weitreichende Schäden an der Hafeninfrastruktur und angrenzenden Wohngebieten und löste ein großes Feuer aus, das mehrere Stunden brannte.
Rettungskräfte teilten mit, dass mehr als achtzig Feuerwehrleute eingesetzt wurden, um den Brand zu löschen, der sich schnell in der betroffenen Zone ausbreitete. Lokale Behörden beschrieben die Operation als herausfordernd aufgrund der intensiven Hitze und des schwierigen Zugangs zum Brandherd.
Der Angriff ließ zudem über 30.000 Bewohner ohne Strom zurück, während Einsatzkräfte daran arbeiteten, die Stromversorgung in der Region wiederherzustellen. Das Gebiet Odesa, ein wichtiger Knotenpunkt für die Getreideexporte der Ukraine, war seit der Eskalation der russischen Angriffe auf den Süden der Ukraine wiederholt Ziel von Angriffen auf seine Häfen und Energieanlagen.