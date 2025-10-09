Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Rettungskräfte arbeiten daran, ein Feuer nach einem russischen Angriff in Odesa zu löschen.
No Comment

Video. Fünf Verletzte bei russischem Drohnenangriff in der Region Odesa

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Fünf Menschen wurden am Donnerstag bei einem russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Region Odessa verletzt, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

Fünf Menschen wurden am Donnerstag bei einem russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Region Odesa verletzt, so die örtlichen Behörden. Der Angriff verursachte weitreichende Schäden an der Hafeninfrastruktur und angrenzenden Wohngebieten und löste ein großes Feuer aus, das mehrere Stunden brannte.

Rettungskräfte teilten mit, dass mehr als achtzig Feuerwehrleute eingesetzt wurden, um den Brand zu löschen, der sich schnell in der betroffenen Zone ausbreitete. Lokale Behörden beschrieben die Operation als herausfordernd aufgrund der intensiven Hitze und des schwierigen Zugangs zum Brandherd.

Der Angriff ließ zudem über 30.000 Bewohner ohne Strom zurück, während Einsatzkräfte daran arbeiteten, die Stromversorgung in der Region wiederherzustellen. Das Gebiet Odesa, ein wichtiger Knotenpunkt für die Getreideexporte der Ukraine, war seit der Eskalation der russischen Angriffe auf den Süden der Ukraine wiederholt Ziel von Angriffen auf seine Häfen und Energieanlagen.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG