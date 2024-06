Von euronews

"Ein Kreuz für Giorgia": Rund 28 Prozent der Italiener sind dem Aufruf ihrer Ministerpräsidentin gefolgt und haben bei der Europawahl für Fratelli d' Italia gestimmt.

In Italien waren die Wahllokale am längsten offen, die Wähler hatten also im europäischen Vergleich am längsten Zeit, um ihre Entscheidung zu treffen, doch die Nachwahlbefragungen, die kurz nach 23 Uhr durchgeführt wurden, bestätigen nun den Trend in ganz Europa:

Fratelli d'Italia der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kommt auf der 28 Prozent Stimmen gefolgt von der Demokratische Partei mit rund 23 Prozent. Die Fünf-Sterne-Bewegung landet höchstwahrscheinlich auf Platz 3 mit 12 Prozent, gefolgt von der populistischen Forza Italia mit 9,5 Prozent und und die rechtspopulistische Lega von Matteo Salvini mit 9 Prozent der Stimmen.

